香港選秀電視節目《全民造星5》的2號參賽者魏念恩（Nathan），擁有俊俏外型，曾擔任女星陳泳伽、陳蕾的MV男主角，星途備受看好。不過，17日驚傳他的女友墜樓身亡，網友發現魏念恩的IG大頭貼換成全黑圖。

根據港媒《香港01》報導，26歲女子於17日凌晨被發現在葵涌石籬邨墜樓身亡，爆料者稱死者為魏念恩的女友，疑因不滿男方參加選秀節目後，忙到沒時間經營感情，兩人因此爆發口角，感情失和。

截稿之前，魏念恩尚未針對此事回應，但網友發現他的IG大頭貼突然換成全黑圖，而《全民造星5》所屬電視台ViuTV回應：「有關參賽者的私人事件，我們不便評論。」

魏念恩是《全民造星5》人氣參賽男歌手，除了擔任陳泳伽、陳蕾的MV男主角，5日還受邀參加時裝品牌的活動，現場約有30名粉絲守候，以尚未出道的素人歌手來說，已算是小有名氣，星途一片光明，而他也親切地滿足粉絲的要求，答應合照、簽名。

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