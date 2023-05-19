台南大學府城校區每到5月阿勃勒盛開，就是畢業系列活動的開始，校方過去每年舉辦高中職熱舞賽為畢業季暖身，深受歡迎，直到疫情停辦3年，今年終於復辦，28日將有來自南台灣12所高中職共14支隊伍一同在黃金花雨下競技，校方歡迎民眾一起走進校園賞花賞舞技。

台南大學府城校區種植許多阿勃勒樹，每到5、6月迎來開花季節，飄落滿地黃金花瓣的美景成為校園一大亮眼，常吸引師生、外賓與社區居民駐足拍照。

南大每年的阿勃勒花季與畢業季同時展開，過去總會在阿勒樹下舉辦熱舞賽，是南台灣各所高中職校熱舞社團相當期待的熱門賽事，深受各高中職學生喜愛，每到賽事當天，各校師生與家長聚在黃金花雨樹下，準備展上舞台比賽，十分熱鬧。

台南大學府城校區24日至6月4日舉辦「2023南大阿勃勒節系列活動」，28日下午1時，在誠正大樓川堂復辦已因疫情停止3年的高中職熱舞賽。來自南台灣各高中職近百名學生將齊聚一堂競技。在黃金花海下展現精湛舞技。

台南大學表示，今年復辦消息一出，即有多所學校學生詢問，報名踴躍。共有來自嘉義、台南、高雄、屏東等南台灣12所學校共14支隊伍參賽。

近百名愛跳舞的高中生當天一起在黃金花雨下舞動青春，為南大阿勃勒美景增添動感視覺。學校開放網路頻道直播，讓隊員親友可在家收看比賽過程。

台南大學表示，除了熱舞賽，校方還有一系列的社團展演、電影欣賞與主題書展，活動一路持續為6月的畢業典禮暖身。