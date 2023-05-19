2023端午節連續假期自6月22日起至25日止共4天，台金各航線首波正班與加班機位已銷售一空。因應離島民眾返鄉及旅遊需求，民航局針對需求較高航線規畫第二波加班機，金門航線總計再提供2208個座位數，5月22日上午9時開放訂位，有需求民眾請抓緊時間手刀搶訂。

民航局指出，今年端午節連假航空疏運期為6月21日至6月26日，各離島管制航線已於4月24日開放正班機及第一波加班機訂位。航空公司依據旅客訂位及需求情況規畫第二波加班機，其中金門航線將再提供2208個座位數；不過各航線離峰日期及時段航班均尚有空位，建議尚未訂妥機位旅客盡早訂位。

民航局表示，為掌握旅客訂位情形及加速清艙作業，以利規畫後續加班機運能，旅客應於訂票後3日內完成開票，例如5月22日訂票者，應於5月24日前完成開票，提醒旅客應注意開票期限，以確保自身權益。

另也提醒，旅客如因故無法搭乘原訂航班時，請務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票。