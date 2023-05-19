朱芯儀發現右側胸部比較大，一開始以為是再度發育，後來才發現是腫塊。（年代提供）

女星朱芯儀2022年被診斷出罹患乳癌2到3期，且癌細胞已轉移至淋巴，她經歷1年多積極治療後，今年初正式宣告「抗癌成功」，日前到年代《聚焦2.0》分享抗癌心路歷程，朱芯儀表示，當時超音波照片中腫瘤的長相張牙舞爪，「明顯就是個惡分子」，醫院立刻安排切片檢查，確定就是「乳癌」，讓朱芯儀直呼「這是人生中最煎熬的一周」。

朱芯儀在2021年11月時發現胸部形狀大小不一，一開始還暗自竊喜是不是「在發育」，但直到她摸到胸部有個「會動的東西」才驚覺事態不對，朱芯儀得知罹癌後，隔年便開始安排化療，朱芯儀說化療副作用是嚴重便祕，常常一用力就是一缸血，腹部也脹到像懷孕後期，睡覺時難以翻身，甚至連皮膚也全是爛痘，狀態慘不忍睹，朱芯儀說，回想過去真的不想再經歷一遍，現在她隨身攜帶環保杯、提醒自己多喝水，每天也會打蔬果汁補充營養，好好維持這得來不易的健康。

乳房外科洪進昇醫師將人體模型帶至現場，教導朱芯儀如何自我檢測，醫師建議可從乳暈處以放射狀方式輕輕按壓，過去病患多在乳房外上方摸到硬塊，是乳癌常見的發現位置。朱芯儀歷經化療、切除手術及標靶治療，終於在今年1月底結束、宣告重生，儘管化療過程艱辛，朱芯儀仍勇敢咬牙撐過，意志力相當驚人。