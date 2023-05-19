鐵警局台中分局過濾多組監視器畫面，鎖定陳姓嫌犯涉案。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

鐵警局台中分局拘提陳姓嫌犯到案，並扣獲作案工具一批。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

鐵警局台中分局拘提陳姓嫌犯到案，並扣獲作案自行車及工具一批。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

台鐵自強號第272車次列車於5月2日清晨，在行經苗栗縣竹南鎮路段時，撞及軌道上瓦斯鋼瓶一案，案經苗栗地檢署地檢官石東超指揮鐵路警察局台中分局偵辦，17日拘提犯嫌陳姓男子到案，訊問後以陳嫌涉犯刑法第183條第3項、第1項破壞現有人所在火車未遂罪，有逃亡之虞且所犯該罪為最輕本刑五年以上有期徒刑之罪，向苗栗地院聲請羈押，法院18日裁定羈押。目前全案持續偵辦中，將釐清其犯案動機等細節。

5月2日清晨5時42分，台鐵自強號272車次行經竹南路段時，撞擊遭人惡意放置在鐵軌上的瓦斯鋼瓶1只，造成列車車廂水管破裂，緊急停駛，這起事故共影響當日台鐵7列班次，累積延誤151分，約840名旅客受到影響。

這起事故雖未造成人員傷亡，鐵路警察局獲報後由刑大及台中分局成立專案小組調查，經鐵警專案人員鍥而不捨，多日抽絲剝繭、協請苗栗、新竹縣警局等協助調閱竹南、頭份、新竹市地區多支監視器，追查出陳姓犯嫌於2日凌晨將重約4公斤的桶裝瓦斯鋼瓶，由邊坡上搬運至台鐵軌道正中間，令列車撞擊瓦斯鋼瓶，有引發鐵道重大事故之虞。

警方發現陳嫌於犯案後特意換裝，企圖混淆警方偵辦方向，所幸鐵警專案人員多日查訪新竹、竹南等地後掌握犯嫌身分，報請苗栗地檢署指揮偵辦，17日順利拘捕陳姓犯嫌，並依法查扣犯案所騎用的腳踏車、犯案時及犯案後變裝衣物、褲子、拖鞋等證物，詢後依法將陳嫌依公共危險罪移送地檢署，由地檢署聲請羈押准 鐵路警察局特此呼籲，列車軌道、線路不得投、排石塊或放置物品，影響列車安全行駛，將依公共危險罪偵辦，鐵路警察本於維護鐵道安全職責，決心查緝到案，請民眾切勿觸法。

苗栗地檢署指出，大眾交通工具承載許多民眾，一旦遇有人為外力介入易生重大災害，本署針對此類重大危害公共安全案件，均秉持嚴查速辦之積極態度，致力於維護民眾生命、身體安全，也請有心人士切勿心存僥倖、以身試法。