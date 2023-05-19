被媒體封為「牛樟芝大王」的台商劉威甫，涉嫌自2016年間起以「珍菌堂生技公司」名義，聲稱首創「椴木培植法」及結合「家庭富農」等專案，3年吸金達28億5926萬餘元、非法經營證券業務所得8041萬元，台北地檢署19日依違反《銀行法》、《證交法》等罪起訴劉威甫、身兼珍菌堂總經理的「大師鏈」總裁莊立平共13人，建請法院沒收已扣案的現金、保單、北市文山區房地產等合計約1億餘元的不法所得。

檢調調查，在大陸經營KTV多年的台商劉威甫2015年在大陸成立「中國珍菌堂集團」，首創「椴木培植法」，聲稱將經處理、滅菌的牛樟樹木重新植入菌母，完成植菌後再養菌，約需2年時間可培植牛樟芝，劉並結合「家庭富農」專案，聲稱只要一平方公尺大小的面積，就可養植牛樟芝這樣的高經濟作物，集團則支付培植費給培植戶，雙方共同獲利，劉以直銷手法吸引會員加入。

2017年，莊立平邀劉以「鮭魚返鄉」方式返台成立「珍菌堂生技公司」，由莊擔任總經理、另找來張桂銘掛名負責人，聲稱每單位7萬5000元的保證金，投資培育牛樟芝獲利可期，且每週只要支付700元「培植費」，約滿後全額退回保證金，藉此在台招攬會員吸金。

檢調估計，「珍菌堂」以牛樟芝吸金28億5926萬餘元，但自2018年起有許多投資人收不到培植費，最後公司人去樓空，受害人求助無門，血本無歸。