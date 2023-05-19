國際行動網路報告機構OPENSIGNAL日前首次發布「全球5G及整體涵蓋深入報告」，此報告以消費者可使用行動電話地理位置的廣度及深度體驗指標，來評比全球共224個行動電信業者。

報告指出，中華電信在「5G涵蓋體驗」和「整體涵蓋體驗」2項指標中，皆獲全台第一名。在「5G涵蓋體驗」項目，中華電信在全球排名第5名，亞洲排名第4；另在「整體涵蓋體驗」指標（包含3G、4G、5G），中華電信在全球排名第6，亞洲排名第一。

中華電信董事長郭水義表示，中華電信積極投入研發最新電信技術，持續以客戶為中心，大數據分析掌握客戶需求，以廣、深、厚三個面向來持續建設5G網路。

中華電信網路技術分公司總經理簡志誠表示，中華電信繼2022年下半年獲SPEEDTEST台灣5G網速第一名、連5年最佳行動涵蓋等肯定，此次再獲OPENSIGNAL首次發布全球5G涵蓋及整體涵蓋體驗2項冠軍。