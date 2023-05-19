台中體壇佳績頻傳，女子蹼泳好手何品莉日前在2023年世界盃蹼泳賽美國站各國強敵環伺下脫穎而出，勇奪女子100、200、400公尺雙蹼3面金牌及50公尺雙蹼1面銀牌，總計3金1銀佳績，台中市政府運動局長李昱叡代表市長盧秀燕表達恭賀，李局長表示，在世界好手激烈競爭下，取得佳績相當難得，盛讚品莉是台中之光，並勉勵繼續突破自我再創佳績。

李局長指出，這次2023年世界盃蹼泳賽美國站於5月9日至15日在美國佛羅里達所舉行，為世界水中運動聯盟(Confederation Mondiale Activites Scubaquatiques，簡稱CMAS)主辦的賽事，何品莉選手勇奪3金1銀的佳績，表現相當優異，她在國內外賽事的表現有目共睹，可說是台中最優秀的水上救生及蹼泳項目雙棲選手，何品莉選手曾於111年全民運動會代表台中參加蹼泳項目獲得4金1銀1銅，其中在蹼泳100公尺雙蹼打破大會和全國紀錄、4×50公尺水面蹼泳接力也帶領隊友打破全國紀錄。

此外，何品莉選手也在全民運的水上救生項目勇奪3金1銅，其中在100公尺穿蛙鞋帶假人和穿蛙鞋救援浮標帶假人兩項都打破全國紀錄，期許她在國內外賽事中，持續摘金奪冠，揚威國際。

運動局表示，盧市長上任後，台中市推展全民運動不遺餘力，除多元推展體育運動外，更在111年的全民運動會獲得四連霸總統獎的好成績，另蹼泳和水上救生更獲得女子競賽種類錦標排名第1。市府持續支持台中市體育總會水上救生委員會連年舉辦蹼泳賽、裁判及教練講習會，讓更多市民認識蹼泳，也讓選手有提升技巧和實力的機會，顯見台中對於推展水上運動的重視與成果。