台積電薪資高、福利好，是許多科技人出社會之後的目標，一名男性求職者透露，他去年在台積電實習，隔了一年回鍋面試正職直接被刷掉，後來他聯繫面試的IT部門主管，發現竟是被人資（HR）刷掉，推測應該是「是職位高到嚇人的HR」。

原PO在Dcard科技業版發文指出，他去年有在台積電實習過，當時遇到的HR很友善、沒特別刁難，前陣子打電話連繫IT部門主管安排面試，程式測驗和英文都通過，經確認竟是被HR刷掉，讓他相當意外。

原PO無奈表示，明明都已經找到主管幫忙，再進台積電的機會就這樣被毀掉了，他自認不善言詞但事前已經準備很完善，所以拋出面試中有問題的部分向大家請教。

像是HR問「你去年有來實習喔？怎麼沒拿到預聘？」，原PO回「去年是因為各個公司都人事凍結，認識的同學也都沒有拿到預聘」，HR則說沒有這件事。

HR問「主管在星期五最後，提到下禮拜五要交出一份大case，但很明顯的超出自己的工作量，嘗試跟主管溝通後，卻直接被吼說一定要做到，請問要如何解決？」，原PO認為可以求助同事，但HR強調「假設不能找同事」，於是回答「一開始就跟主管說清楚做不完，隔幾天就再找他談，同時盡量加班把工作完。像這樣的情況，就大約星期三要再跟主管說一次，如果最後真的沒做完，至少主管也清楚情況」，HR則質疑「你最後兩天才要跟主管說？」

其他網友紛紛表示，「最後兩天才說做不到其實很禁忌」、「我覺得HR有努力想救你，他不斷給你機會在等你答出好的答案」、「你的答法就是開天窗的超爛答法，不錯的方法就是搬救兵求救」、「GG的HR權力很大的，是真的能把你搞掉沒問題」。