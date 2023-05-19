桃園市42歲蔡姓男子為傳統血液透析的洗腎病患，每周需來往醫院至少3次，每次花費4至5小時，不僅要忍受扎針的痛楚及洗腎後的疲累與不適，生活事務更處處受侷限，連出門逛逛都困難重重，不過他接受「居家腹膜透析照護模組」的治療照護後，可趁睡覺時完成透析，白天可維持正常工作與社交活動，每月也只需回診1次，不再被洗腎綁住，重拾自主人生。

聯新國際醫院腎臟科主任胡豪夫表示，聯新是南桃園腎臟病急重症轉診區域醫院，也是護理人員「血液透析與腹膜透析」的訓練醫院，院內透析中心為南桃園規模最大的血管通路照護中心及腹膜透析中心，有感於血液透析帶來的不便與不適，腎臟照護團隊特別以「病患」為中心，投入臨床研究及整合照護，結合互聯網與醫聯體優勢，建立居家腹膜透析照護模組。

胡豪夫說明，為讓洗腎病友重拾生活主導權，醫護團隊透過雲端資料傳輸、視覺化圖表，得以24小時不間斷照護病患，病友們僅需趁夜晚睡覺同時，就能完成透析，白天仍能維持正常工作與社交，1個月也只需到醫院回診1次，生活不再被洗腎綁住。

談及腎臟病治療趨勢，胡豪夫舉例，美國前總統川普早在2019年簽署了新法案（AAKHI），要求未來洗腎者須優先採居家透析，且目標於2025年有8成新進透析患者採居家透析。另外就近3年疫情影響所見，洗腎患者屬高風險族群，疫情高峰期間往來醫院對醫護、病患及家屬來說壓力極大，遠端醫療不僅便利也更安全。

胡豪夫說，院方為實現「無圍牆醫院」理念，推動智慧醫療，當時就想可結合互聯網與醫聯體的優勢，提升腎友照護模式，也致力廣推腹膜透析，而它的優勢就在疫情期間大大地展現出來，透析藥水直接送到家，病患除免受血液透析的禁錮，更無需承擔進出醫院的風險，醫護團隊也能透過資訊數據為病友把關。

胡豪夫提到，生活型態會因應社會變遷而有變革，資訊科技與互聯技術日新月異，改變人們原本的行為模式，吃東西、買物品等基本生活需求都不再需要出門，而疫情的流行，更讓遠端醫療大幅躍進。隨腎臟病患大幅增加，為提升照護品質和基於安全考量，腹膜透析將會更符合現代人需求的照護模式，在與疾病對抗的同時，精彩人生不再變黑白。