蔡英文總統就任將滿7周年，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠、副總召賴香伶、幹事長張其祿今（19）日召開記者會指出，除了廣設各種成效不彰的國家隊、辦公室，承諾的政見多數跳票，如今交通不安全、詐騙未根絕，青年又面臨低薪和高房價，民生經濟、能源轉型也不如預期，讓人民生活在不安和恐懼之中，炮轟政治凌駕專業成7年執政歪風，呼籲政府正視民眾的苦痛，拿出實際作為取代擺爛，別再讓民眾對未來感到絕望。

邱臣遠表示，蔡政府上任以來成立30多個國家隊、10個專案辦公室，疊床架屋成效不彰，面對外界質疑酬庸，行政院更大言不慚地聲稱「沒有增加人員的顧慮」，然而其任用不具專業官員的行為有目共睹，政治凌駕於專業，已成過去7年的執政歪風。

邱臣遠指出，民進黨只靠口號治國，台灣行人地獄汙名難解、特別預算常態化、兩岸情勢緊張、個資外洩頻繁；低薪、通膨、高房價等問題未獲改善，更別說缺蛋、缺水、缺肉、缺藥等「六缺」變成人民惡夢。中央政策荒腔走板，導致台灣深陷「產業不充實、交通不安全、世代不正義、財政不節流、民生不經濟、外交不穩定、詐騙不根絕、防疫不健全」等8大問題，無法進步。

賴香伶表示，蔡政府農產內銷供給不穩、外銷受阻，2020年成立雞蛋國家隊、2021年成立豬肉國家隊，結果在今年一起缺貨漲價，至今蛋價仍是2年前的2倍，豬價創下每公斤111.58元天價。政府成立國家隊不只為了農業，還有口罩、酒精、疫苗、呼吸器、快篩等國家隊，然而缺乏有效監管，又疑似放任廠商圖利，反而造成弊案叢生。

賴香伶指出，去年傳出2300萬人戶籍資料外洩，本周又傳出財政部電子發票平台130家企業出現資安漏洞，2022年詐騙財損高達70億元，5年期間增長75％，2017年到2021年累計近51萬詐騙犯中，起訴率竟只有2成，其中6成都是車手，台灣淪為「世界洗錢中心」，一年地下金流破兆。蔡總統稱「業者應自律，盼民眾提高辨識能力」，顯然千錯萬錯都不是民進黨政府的錯。

賴香伶表示，勞保年金破產在即，民眾黨團提案「立法院公共年金改革委員會組織規程」，希望設置特種委員會，討論勞保改革方案，民進黨團總召柯建銘卻阻止立法院年金改革委員會成立，對比政府成立一堆國家隊、辦公室，心態非常明顯，理由不是所謂「組織浮濫」，而是根本不想做。

張其祿則說，民眾黨主席柯文哲曾點出，許多大學科系跟不上產業變革與科技發展，畢業生很難找到技能匹配的工作，教育與就業市場間的供需失衡，導致薪資下滑。政策應追求長遠規畫，而非短期的補貼撒錢政策，民眾黨團早已提案《最低工資法》，希望政府直接給予制度性保障，但蔡政府及執政黨卻仍不積極處理。

張其祿指出，2023年台灣房價所得比高達20.1，相當於民眾要不吃不喝20年才買得起房，總統蔡英文的「房市三箭」全數脫靶，房價屢創新高、房租飆漲、炒房亂象不止。政府高官不該發表不切實際的言論，試圖推卸責任，應以多元管道加速興辦社宅，設法使社宅存量達到房屋市場的5％。另外，《平均地權條例》的子法規畫，也應確實遏制私法人炒房及保護吹哨者。

張其祿直言，民進黨執政以來，以2025年非核家園及2050年淨零碳排為其能源政策目標，然而淨零碳排的綠能比例難以達標。在政策雙重束縛之下，只能用最昂貴的綠電追趕越發嚴峻的用電需求，「衝刺」式的綠能政策造成「尋租」風氣盛行，讓特定企業、政府公權力與地方勢力共構成為「綠能複合體」，後患無窮。能源政策終究得回歸科學、理性，政府須認清台灣做為一個島國，在能源供應上若全靠外部輸入，將會加深台灣能源供應的脆弱性。

民眾黨團認為，7年30多個國家隊，組織浮濫成效不彰，政府卻總是口號治國，不好好正視內政外交困境，呼籲政府必須痛定思痛、苦民所苦，好好推動居住正義、民生經濟、交通安全，更要根除詐騙、推動產業發展、做好外交工作，別再虛擲台灣的未來。