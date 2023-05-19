宋婭彤坦言遊戲氛圍逐漸變得沉重。（BIBO願望合夥人提供）

《BIBO願望合夥人》最新一集中，2位演藝圈新秀為求自保大玩「背叛遊戲」，讓其他玩家面臨殘酷的人性考驗，先是「澳門辣模」宋婭彤在前一集中被發現從女生聯盟中跑票，新遊戲中也不願相信其他女性玩家，出現疑神疑鬼的狀態；另外，被網友起底出現在韓國選秀節目的蔡弘燁，竟收賄背叛隊員，兩人表現紛讓明星觀察室裡的藝人傻眼，任容萱忍不住說：「太算計了。」

節目不停考驗參賽者間的信任度，此次將玩家分成「有罪者」和「無罪者」，無罪者可透過機制觀察出每個人身份並抓出有罪者，有罪者則可發動特殊技能混淆視聽。原本有罪者已迅速辨認出彼此並結盟獲勝，即可避免落入淘汰區，卻意外輸給另一隊，有6人在台上震驚錯愕，原來是台上年紀最小、看似無害的蔡弘燁為求自保，收賄跑票，讓陶晶瑩感嘆「有錢能使鬼推磨」，露出無奈笑容說：「這就是為什麼這個社會是有錢人當道，錢滿好用的！」

蔡弘燁曾參演過BL劇《About Youth》，又以台灣練習生身份赴韓參加選秀節目《放學後的心動2：少年幻想》，節目播出後獲得不少應援。他受訪時表示，知道自己是此集遊戲中的「關鍵人物」，「如果我倒戈，就有一方會輸。」夥伴事後指責他是害群之馬，他無奈說，「當知道這是智力遊戲時，我就知道自己很可能被提早淘汰，各憑實力沒有好處。」所以他選擇被另隊提供的點數收買，只要搜集夠多點數就不會落入淘汰區，雖然看起來過於心機，但王子邱勝翊也認同他的生存法則：「他只能這樣保自己。」

另一方面，「澳門辣模」宋婭彤在節目中的做法也受到關注，表示，「起初是想享受遊戲的樂趣，但後來真的很想贏到300萬的 NFT，所以過程中壓力變得滿大的，整個狀態氛圍都很凝重。」她在前一個遊戲中，已被王子邱勝翊發現她搖擺不定的個性，新一集的做法更加令人摸不著頭緒，即便手中只有一個解謎線索，也不願與其他女性玩家共享資訊，她事後透露當時已經無法相信其他玩家。