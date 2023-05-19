屏東離島小琉球18日晚間驚傳潛水客失聯，2名潛水客上午在杉福漁港自由潛水後，直到晚上都不見人影，所騎乘的摩托車也還停放在原位，同行友人嚇得報警求助，警、消獲報後漏夜搜救未果，於今（19日）7時46分，經海巡單位通知發現2名潛水客，但2人已明顯死亡。而其中一名死者身分曝光，就是身兼體育改革聯會發起人的知名物理治療師呂季鴻。

屏東消防局指出，18日晚間7時59分受理安檢所轉報於琉球鄉杉福漁港潛水失聯案，當下立即派遣人員趕赴現場配合海巡署於岸邊搜尋但徹夜未果，預計於19日上午8時30分再次集結前往協尋。

今（19日）7時46分，海巡單位通知在知名沈船景點旁發現2名潛水客，救護車於8時9分到場後回報，2人已明顯死亡，現場交由海巡單位及警察單位處理。

據《三立新聞網》報導，其中一名死者為呂季鴻，本職為物理治療師，當年因發起體育改革聯會，讓全民開始重視體改相關議題，如今意外離世，讓親友們相當不捨。