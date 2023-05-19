國立台灣美術館主辦，東海大學建築系團隊策畫的「第18屆威尼斯建築雙年展－台灣館」參展計畫〈地景中未完成的協議－台灣改裝〉，5月20日至11月26日將在義大利威尼斯普里奇歐尼宮展出，18日並舉辦了開幕式。

文化部政務次長王時思表示，此次威尼斯建築雙年展台灣館可說是「最台灣的一次建築雙年展」，對應未來實驗室主題，台灣館展現台灣特殊的「地景」風貌，以及堅韌的台灣人適應地景的「改裝」性格。王時思指出，台灣擁有超過260座3000公尺以上高山，從海岸線到最高峰玉山的100多公里間，可以察覺到地球規模1萬公里範圍內會出現的14種氣候條件，策展團隊以「剖面」視角，呈現出外海的蚵棚、平原的溫室、高山的茶園，共展出30餘件台灣農業地景模型，除了反思人與環境的關係，也指出台灣未來發展的可能方式。

策展團隊東海大學此次動員包含國立成功大學、逢甲大學、中原大學、淡江大學等建築等共5院系師生聯合參展，參展人數創歷屆之最。駐義大利代表處大使蔡允中表示，台義長期在政治、經貿投資、教育文化及科技合作等面向關係十分緊密，未來將與文化部、文化內容策進院、國立台灣美術館等單位協力，以威尼斯為據點，推展雙邊文化交流工作，逐步深化台義文化交流與合作關係。

策展人曾瑋表示，台灣擁有全世界相對複雜的生態系與氣候帶，因此此次策展將視角轉向在農村裡最真實的自然環境關係。透過大量的田野調查分析、歸納出六個關鍵字詞，協調者（Negotiator） 、義肢（Prothesis）、濾器（Filter）、內在性（Domesticity）、二元性（Duality）及中介（Intermediary），並以此在「教學聯盟」中做為新的教學方法，希望賦予台灣既有農村的智慧新的論述並帶到國際與世界分享。