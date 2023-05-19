2023年維也納國際音樂比賽5月16日6公布獲獎名單，由台灣作曲家江宜臻以法國電影配樂《忠實的心》獲得作曲組首獎。江宜臻表示，很意外配樂作品會在古典音樂性質的比賽獲得青睞，讓她更有信心繼續在國際上，追求創作的夢想與職業的巔峰。

江宜臻的參賽作品是法國電影配樂《忠實的心》，此前就已在美國獲得喬恩．維克斯電影配樂獎。這次她帶著配樂作品，進軍世界知名的維也納國際音樂比賽，與其他高難度的學術作曲作品一同競爭。以配樂作品參加古典音樂比賽是十分罕見的，但是江宜臻以92分（總分 100 分）的高分脫穎而出，獲得了首獎。

評審團對江宜臻的作品青睞有加，他們評論指「音樂有效地表現高潮與低谷，並講述了一個有效的故事」、「這件作品展示了非凡的天賦與天生的直覺」、「我們相信你會在作曲方面走得很遠－現在很少看到作曲家用動機、和聲和旋律的想法來創作音樂，這些想法以獨特而有趣的方式發展」。

事實上，江宜臻的配樂早已在國際上嶄露頭角。她於今年三月的世界電影配樂大賽獲得第9名；短片配樂《Dancing Man》獲得美國蒙太奇電影節最佳配樂／作曲，並獲選為歐洲錄音交響樂團2023年樂譜徵集的前百強作曲家之一。

另外她也入圍2022年Petrichor國際音樂比賽的準決賽（組別：電影／遊戲／動畫配樂）並獲得Petrichor Records出版獎。她的作品已在世界各地被錄音或演出，包含美國、台灣、匈牙利、義大利等地。

江宜臻畢業於印第安納大學雅各布斯音樂院視覺媒體配樂碩士，並定居於洛杉磯。目前正與 Petrichor Records合作，即將出版配樂專輯，屆時將全球發行至所有主要串流媒體平台，包含 Apple Music、Spotify、Amazon 和 Youtube 等。她也將與《Dancing Man》的電影製作團隊繼續合作，創造新的配樂作品，十分讓人期待。