OPEL重返台灣車市後，台灣總代理歐吉汽車立即展開一連串深耕布局，除全力拓展經銷通路，打造新世代據點，更接連引進多款車款，國內已相當熟悉的掀背主力車型Astra目前也拍板將於6月7日上市，並將於5月27日開始於展間展開預賞。

根據規畫，歐吉汽車將於5月27～28日及6月3～4日雙周末，於全台OPEL展示中心舉辦VIP預賞會，搶先展出Opel Astra GS Line潮流版，並提前自即日起開放預接單，預定金2萬元，可成為首批已到港的Astra車主。

歐吉汽車目前已經陸續導入Mokka、Mokka-e及Grandland，歐吉汽車表示，隨著今年汽車零件供應鏈等回穩，今年作為品牌重返台灣市場的第一個完整年度，樂觀年銷售目標可達到1,500輛至2,000輛。

配合Astra即將上市，歐吉汽車表示，即日起至官網填寫Astra預約試乘表單，就能於6月9 日起優先安排試駕，體驗Astra駕馭感受。此外，於今（19）日 上午10：00開始於官網預約試駕的前100名車迷朋友們，只要於7月10日前完成試乘，歐吉汽車將會抽出2名致贈價值1萬1,000元的「Opel x Adidas 全球限量聯名鞋」。

歐吉汽車表示，限量聯名鞋為Adidas Originals經典鞋型融入OPEL品牌特色元素，將街頭文化與 OPEL德國工藝美學完美結合，更以高機能再生材質Primegreen呼應OPEL新時代綠色時尚，提供兼顧環境永續和潮流趨勢的新選擇。活動將於7月10日抽出2位幸運粉絲並公布於活動貼文留言處及OPEL官方網站。