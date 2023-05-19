香港信報報導，恒指開盤跌191點報19,535。

國指開盤跌74點或1.1％報6,641。科指開盤跌1.2％報3,868。

個股方面，阿里巴巴季收入遜於市場預期，股價開盤跌4.9％報83.45港幣。騰訊開盤跌1.3％報333港幣。美團開盤跌2.1％報130.7港幣。京東開盤跌1.5％報141.8港幣。平保開盤跌1.7％報55.35港幣。

滬指開盤跌8點 深成指跌0.15％
《港股》人民幣跌破7.07 恆指跌逾1%
《國際金融》美債限有轉機 歐股歡呼升0.39%
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