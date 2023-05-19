香港信報報導，恒指開盤跌191點報19,535。
國指開盤跌74點或1.1％報6,641。科指開盤跌1.2％報3,868。
個股方面，阿里巴巴季收入遜於市場預期，股價開盤跌4.9％報83.45港幣。騰訊開盤跌1.3％報333港幣。美團開盤跌2.1％報130.7港幣。京東開盤跌1.5％報141.8港幣。平保開盤跌1.7％報55.35港幣。
美股三大指數上升，但反映中概股表現的金龍中國指數急跌3.5％，創逾兩周最大跌幅，恒指19日早盤開盤跌近兩百點。
香港信報報導，恒指開盤跌191點報19,535。
國指開盤跌74點或1.1％報6,641。科指開盤跌1.2％報3,868。
個股方面，阿里巴巴季收入遜於市場預期，股價開盤跌4.9％報83.45港幣。騰訊開盤跌1.3％報333港幣。美團開盤跌2.1％報130.7港幣。京東開盤跌1.5％報141.8港幣。平保開盤跌1.7％報55.35港幣。
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