滬指開盤跌8點 深成指跌0.15％ 11:322023/05/19 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸股市19日開盤下跌。上證指數開盤報3,288點，跌8點或0.26％，深成指開盤報11,061點，跌16點或0.15％。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港信報報導，滬深300指數開盤報3,946點，跌9點或0.25％，創業板指數開盤報2,275點，跌2點或0.1％。 各類股普遍下跌，房地產、石油、金融股偏軟，家電、酒店旅遊股靠穩。 恒指開盤跌191點 科指跌1.2％ 《港股》人民幣跌破7.07 恆指跌逾1% 《國際金融》美債限有轉機 歐股歡呼升0.39% #開盤 #深成指 #滬指 #大陸股市 #開盤下跌 也許您會感興趣 推薦閱讀 大陸最新都市化率出爐 9省份超過70％ 10:272023/05/19 兩岸 《美股掃瞄》標普500指數創9個月新高 費半飆升逾3% 08:282023/05/19 財經 多頭續航 台股早盤穩步墊高 10:342023/05/19 財經 陸煤化工研究新進展：煤製烯烴催化劑研製取得重要突破 09:212023/05/19 兩岸 恢復台灣赴陸團客業務 台灣旅行公會：非常期待 11:402023/05/19 兩岸 新竹暴雨！43秒恐怖駕駛 妹子淚崩：世界末日 08:182023/05/19 生活 3大「成屋輕鬆付」指標案 小資族一定買得起 04:002023/05/19 財經 國台辦：即日起恢復旅行社經營台灣團客赴大陸旅遊 11:382023/05/19 兩岸 大雷雨災防告警！竹市至今晨5時已爆下83.5mm雨量 市區多處大淹水 06:462023/05/19 生活 《國際產業》財報雙喜不敵「一句話」 應材盤後下跌 10:582023/05/19 財經 郭正亮退出民進黨網暴動！點名下一個離開將是「這人」 09:502023/05/19 政治 MLB》大谷翔平貢獻致勝安 再聯手神鱒上演開轟秀 07:502023/05/19 體育 G7廣島峰會開幕 市區戒備森嚴 11:202023/05/19 國際 《期貨》跟漲美股 期貨盤齊揚 09:082023/05/19 財經 《傳產》591：全台預售量縮 開價脫鉤逼5字頭 10:482023/05/19 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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