香港信報報導，滬深300指數開盤報3,946點，跌9點或0.25％，創業板指數開盤報2,275點，跌2點或0.1％。

各類股普遍下跌，房地產、石油、金融股偏軟，家電、酒店旅遊股靠穩。

恒指開盤跌191點 科指跌1.2％
《港股》人民幣跌破7.07 恆指跌逾1%
《國際金融》美債限有轉機 歐股歡呼升0.39%
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