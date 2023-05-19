華新集團董事長焦佑倫19日主持華新麗華股東會表示，華新去年獲利創新高，電線電纜、不鏽鋼及資源等核心事業布局，也邁向重要里程碑，年營收可增加新台幣500億元，將處分毛利低及非核心事業，預計年底前出售大陸東莞銅條廠、美國太陽能光電廠EPC，退出太陽能EPC及銅條生產兩領域，年營收減少300億元。

焦佑倫進一步指出，今年景氣展望不如去年，兩大影響因素，一、大陸後疫情經濟復甦雖不如預期，但停止下滑。二、市場多出的存貨，需要多少時間消化，第二、三季，可看到經濟緩步復甦。華新去年收購許多企業，建構完整產品競爭力，今年做發揮產品及企業綜效，不管景氣上上下下，公司獲利可優於產業平均水準。

焦佑倫表示，華新特殊鋼鐵不銹鋼事業，去年取得義大利Cogne不銹鋼廠7成股權，藉由收購，取得美國、歐洲、墨西哥及巴西等10多個國際銷售通路，銷售高端及高質量產品。最近又透過Cogne收購芬蘭Outokumpu兩家不銹鋼廠；也與德國私募基金Mutares簽約，取得英國Special Melted Products（簡稱SMP）100％股權。最重要是取得產品及客戶認證，尤其是在航太及能源領域，像是氫能及核能等新能源應用。

線纜事業，華新與丹麥NKT集團旗下NKT簽約合作海底電線電纜。雙方合資成立華新能源電纜系統（華纜系統），華新出資新台幣27億元，取得90％華纜系統股權，在高雄港租地，準備生產離岸風電市場所需高壓輸出電纜與中壓交流海纜，預計2025年底試產，2027年開始營運。華新總經理潘文虎表示，海底電纜廠今年會啟動。

焦佑倫指出，華新資源事業布局，2020年斥資在印尼設鎳生鐵廠，年產4萬噸鎳金屬，因應電動車及電池成長性及技術，2022年投資印尼旭日及緯創兩冰鎳廠，生產藉此可掌控年產能8萬噸鎳金屬及冰鎳。華新過去3年有多項重要投資，未來兩年目標是穩定新事業投資管理及投資綜效。去年、前年，華新有超額利潤，即使今明兩年回到正常而沒有超額利潤，投資資源等新事業可帶來穩定現金流，年營收可增加500億元。華新也要汰弱留強，毛利低及非核心事業會做處理。

焦佑倫強調，華新曾是亞洲最大銅條製造廠，三年前出售南京有色金屬、今年也計畫處分東莞銅條廠，正式退出銅條生產，年營收減少150億元。去年出售美國Borrego太陽能案場開發部門業務（EPC）部分資產，年底前賣掉EPC，年營收將減少150億元。營收新增500億元、減少原營收300億元後，毛利率會改善及提升，華新也會從資產整理取得100多億元資產，用以持續投資。