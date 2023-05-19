為實踐善的正向循環！cama cafe'攜手阿里山鄒築園咖啡莊園，將全球獨一的競賽批次咖啡豆與藝術設計結合，推動「阿里山精品咖啡築夢公益計畫」。限量推出的精品咖啡豆禮盒獲得眾多企業盛情響應，所有數量於開賣的24小時內銷售完畢，銷售所得提撥新台幣共100萬元，協助社會企業點點善cooseii、唐氏症基金會持續實踐志業。

「阿里山精品咖啡築夢公益計畫」限量推出的精品咖啡豆禮盒，嚴選全球獨一批次、榮獲PCA國際咖啡評鑑杯測85.48高分的鐵比卡咖啡豆。霧氣瀰漫的氣候環境造就出咖啡豆獨特的風味，豐富多汁的果酸，伴隨花香、蜂蜜、檸檬酸、乳酸、荔枝的風味，以及奶油般口感。鄒築園咖啡農方政倫表示，「這批咖啡豆是鄒築園年資最古老的品種，是莊園崛起的重要品種！」一語道出鐵比卡咖啡豆的獨特與珍稀價值。

全球限量870瓶的精品咖啡豆禮盒，採玻璃瓶身搭配木質瓶蓋，完美封存新鮮現烘的咖啡香氣。獨一無二的瓶標設計，包含藝術家作品款，以及身心受限者與專業設計師共同創作的款式。藝術家作品款，邀請藝術家李勁陞、辜琪鈞、陳奕潤、汪柏成演繹，每一張瓶標都是唯一版次，打造典藏級獨特作品。身心受限者與設計師共創系列，完美體現社會企業點點善cooseii「遇見被隱藏的天賦」理念，點點善cooseii透過舉辦藝術治療工作坊，鼓勵身心受限者進行繪畫創作，並邀集專業設計師進行共創，更藉由圖像授權提供相對弱勢族群持續的收入與自信，為每個孩子創造揮灑天賦的機會。

「阿里山精品咖啡築夢公益計畫」的受贈單位，包含致力協助身心受限者發表創作的社會企業點點善cooseii，以及長期支持唐氏兒及其家庭的財團法人中華民國唐氏症基金會。cama cafe'董事長何炳霖表示，「『創新』一直是cama品牌最重要的DNA，不僅體現於產品與服務設計，此次有機會攜手藝術家與公益夥伴，擔任匯聚各方愛心的角色，是我們的榮幸也是未來持續實踐的方向。」