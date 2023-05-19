台鐵端午連假加開班次時刻表1(台鐵提供)

台鐵端午連假加開班次時刻表2(台鐵提供)

台鐵端午連假加開班次時刻表3(台鐵提供)

端午節火車票開賣！台鐵表示，今年端午節連假疏運期間從6月21日（星期三）至26日（星期一）共6天，全線加開各級列車共計152班，連假車票自5月24日（星期三）凌晨零時開賣。

台鐵表示，端午節連假疏運火車包含東部地區實名制列車6班、彰化-花蓮跨線EMU3000型自強號列車10班、彰化-花蓮跨線太魯閣自強號（海線）列車2班，及6月22日至6月25日湖口-花蓮EMU900型區間快車8班、七堵-高雄EMU900型區間快車8班、豐原-潮州EMU900型區間快車8班、二水-高雄EMU900型區間快車8班。連假期間暫停發售親子車廂車票。

台鐵表示，端午連假車票自5月24日（星期三）凌晨零時起，開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票；另東線實名制列車班次，於5月25日（星期四）凌晨零時起，開放111年8月1日前（配合內政部更新「個人資料取得媒介」政策）設籍於花蓮縣、台東縣的現住人口與國民身分證統一編號第1碼U或V及上開兩者的配偶與直系血親1親等國民訂票。相關加開列車車次、時刻，即日起可於台鐵局官網https://www.railway.gov.tw及訂票APP「台鐵e訂通」查詢。