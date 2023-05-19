有「最美千金」封號的賭王何鴻燊女兒何超蓮，上個月甜蜜在峇里島舉行婚禮，本月就傳出她疑似懷孕穿吊帶褲，但後來出席活動又看似相當纖瘦，間接釐清謠言。對此，有網友到何超蓮的社群網站搞笑留言問她何時備孕？「已經做好投胎準備」，還有人搶當二胎或問要不要生雙胞胎，引來何超蓮親回：「笑死」。

何超蓮和男演員竇驍2019年被狗仔拍到在電梯熱吻，兩人隨即發文認戀「灑狗糧」，而何鴻燊2020年病逝，何超蓮受訪坦言在爸爸生前有把男友帶去給父親「鑑定」，笑說何鴻燊當時不敢跟竇驍對上眼，「各種偷看他（竇驍）」，竇驍跟別人說話，何鴻燊才看他，等兩人終於說上話時，何鴻燊卻故意不看竇驍，何超蓮坦言爸爸非常寵愛她，「我爸不喜歡我嫁，一直當他的寶貝女兒就很好」。

何超蓮回應網友。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

婚禮結束後，過程中的小故事才一一曝光，何超蓮說結婚時看到一隻蝴蝶一路跟著他們，不少同行的朋友都看到了，相信是父親的化身，她感慨說：「我相信你也很開心吧！」，並透露老公跟爸爸都是射手座，「他會像你一樣寶貝我的，放心！愛你」，並透露兩人當時求婚時是在日本的飯店，當下何超蓮敷著面膜說不出話，看到竇驍拿出價值20元人民幣（約87元台幣）的戒指，令她哭笑不得，但隔天就補上藏有女方生日密碼5月9日和命理數7的5.97克拉鑽戒，讓她相當感動。

何超蓮更表示，其實兩人3年前就已經訂婚，但遇到爸爸過世及疫情，婚禮才一直被延宕，今年初才開始準備，只有4個月的籌備時間，所以過程很緊急，但幸好都是美好的回憶。而和何超蓮同父異母的何超瓊受訪時則說，知道妹妹結婚像嫁女兒一樣開心，雖然沒有到現場，但準備好禮物，也讚妹婿竇驍有禮貌跟人品，之後不會催生，因為明白年輕人有自己的安排。