黨主席王婉諭、立法委員邱顯智以及基隆市前議員陳薇仲今天召開記者會，共同為蔡政府執政7周年的施政進行總體檢，直指蔡政府違背誠信、正直、清廉的基本價值，給台灣社會留下負面遺產。

王婉諭指出，蔡總統第2任已滿 3 年，完全執政第7年，肯定蔡政府在捍衛主權及突破外交的成績，然而檢視整體施政表現，卻是缺乏健全執政心態，未能堅定踩穩誠信、正直和清廉的基本價值，留給台灣社會負面遺產，尤其是在公共政策上給予不良示範，讓民眾對政治冷感、價值混亂，比起執政不力，更是對台灣的政治環境影響深遠。

王婉諭指出，民進黨面對黑金始終雙標，包括去年提名候選人竟高達 36 人有犯罪前科，政二代趙介佑涉嫌販毒，台南市議會議長邱莉莉賄選遭起訴等；還有台南 88 槍和土城槍擊案的槍彈來源，也被邱顯智揭露與民進黨前立委梁牧養有關；昨天，民進黨立委陳歐珀更被踢爆羅東的競選辦公室、跑行程的保母車，都是由「im.B詐騙集團」提供，形同拿詐騙份子的不法所得當作競選資金。

王婉諭認為，上述案例在在顯示，蔡政府長期包庇縱容黑金與黑槍，罔顧社會觀感與人民的生命安全。她總結，誠信、正直與清廉是政治人物的最低門檻，民進黨既然完全執政，就應完全負責，拿出執政黨該有的氣度，勇於承擔。

陳薇仲表示，7年來，台灣的勞工過得非常辛苦，最低工資漲幅比不過物價與疫情後通膨翻漲速度，許多勞工無法支付生活費，工時卻不斷增加，陷入「高工時、低工資」的窮忙地獄；蔡英文 2016 年競選總統時提出要改善勞工低薪、高工時，上任後卻直接搶走七天國定假日，不只是政策跳票，更帶領勞工墮入無盡深淵，無恥政客騙票行徑展露無遺。

陳薇仲指出，前基隆市長、現任內政部長林右昌日前在媒體上公然表示「我們要打的投機客，不是投資客」，仍然將居住正義視為市場商品。​綜整蔡英文選舉承諾的房市三箭，箭矢的方向不是投資客、不是貪得無厭的建商，而是對著全體台灣青年。

邱顯智表示，民進黨宣傳自己是最會拚經濟的執政黨。但政府沒說的是，產業發展失衡、貧富差距持續擴大，68％ 勞工薪資低於平均，蔡政府非但沒有虛心面對，還用數字來營造粉紅泡泡，活在自己的平行時空。

另一方面，蔡政府每當遇有特定物資過剩或缺乏時，一律以專案辦公室或國家隊應對。尤其 2020 年口罩國家隊取得實際成效後更加食髓知味，七年來浮濫開設數十個國家隊和辦公室，但問題根本沒解決，例如雞蛋國家隊就代表台灣不缺蛋嗎？

邱顯智更批，蔡政府執政七年是網軍橫行最猖獗的時期，儼然成為「網軍國家隊」，掌握資源優勢政黨，卻不斷豢養網軍控制輿論、出征異己，嚴重傷害民主政治。