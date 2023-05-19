立法院近期一口氣三讀了農業部、交通部和經濟部的組織法修法，農委會升格為農業部，但「科技部」卻不見了，對此，國民黨立委李德維批評，農業部升格要對人民有實際的益處，而不是讓陳吉仲主委換個職位。國民黨立委洪孟楷也表示，如果只是換湯不換藥，從主委變成部長，人民怒火只會蔓延，缺雞、缺蛋、缺肉無法解決，民進黨政府不要只是疊床架屋，為高官們找後路。

李德維表示，這樣做本末倒置，不了解執政黨的想法，再次強調，成立農業部不是讓農民有歡喜的感覺，而是要真正解決問題，國民黨中央提出蔡政府7缺問題，唯有政黨輪替才能更好。

洪孟楷指出，農委會升格農業部增加4、500個職缺，有更多高官，但是否真正能夠幫台灣產業帶來什麼優點？如果到最後還是換湯不換藥，從主委變成部長，人民怒火只會蔓延。

洪孟楷表示，民進黨政府不要只是疊床架屋，為高官們找後路，真正面臨問題應該好好解決，真正部會員額應該花在刀口上，只是疊床架屋換個名稱，這樣升格沒有太大意義。