恆生科技股指數跌1.8%，阿里巴巴上季獲利亮眼但營收不如市場預期，股價下挫5.58%，在主要科技股中漲幅最大，亦是盤中表現最差藍籌股。比亞迪電子漲1.46%，在主要科技股中表現最佳。
啤酒飲料股上漲，百威亞太漲逾2%，在藍籌股中表現最佳。
受美元勁揚以及美國再度升息機率升高影響，隔夜金價下跌，紫金、招金、山東黃金、中國黃金全面走低。
美國可望在近日內達成債限協議以避免債務違約引發的經濟災難，隔夜美股再度收高，標普500指數創下9個月新高，惟隔夜反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數逆勢重挫3.51%，以及離岸人民幣跌破7.07，創下5個半月新低，受此打擊，周五香港恆生指數盤中跌1.1%，報19511.44點。國企股(H股)跌1.4%，報6621.69點。
恆生科技股指數跌1.8%，阿里巴巴上季獲利亮眼但營收不如市場預期，股價下挫5.58%，在主要科技股中漲幅最大，亦是盤中表現最差藍籌股。比亞迪電子漲1.46%，在主要科技股中表現最佳。
啤酒飲料股上漲，百威亞太漲逾2%，在藍籌股中表現最佳。
受美元勁揚以及美國再度升息機率升高影響，隔夜金價下跌，紫金、招金、山東黃金、中國黃金全面走低。
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