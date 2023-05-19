美國可望在近日內達成債限協議以避免債務違約引發的經濟災難，隔夜美股再度收高，標普500指數創下9個月新高，惟隔夜反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數逆勢重挫3.51%，以及離岸人民幣跌破7.07，創下5個半月新低，受此打擊，周五香港恆生指數盤中跌1.1%，報19511.44點。國企股(H股)跌1.4%，報6621.69點。