恆生科技股指數跌1.8%，阿里巴巴上季獲利亮眼但營收不如市場預期，股價下挫5.58%，在主要科技股中漲幅最大，亦是盤中表現最差藍籌股。比亞迪電子漲1.46%，在主要科技股中表現最佳。

啤酒飲料股上漲，百威亞太漲逾2%，在藍籌股中表現最佳。

受美元勁揚以及美國再度升息機率升高影響，隔夜金價下跌，紫金、招金、山東黃金、中國黃金全面走低。

恒指開盤跌191點 科指跌1.2％
《國際金融》美債限有轉機 歐股歡呼升0.39%
《國際經濟》核心CPI漲破表 日銀7月可能有「動作」
#1% #破7 #07 #美國 #創下