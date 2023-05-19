台中大里區驚傳汽車撞進早餐店事故！78歲石姓男子駕駛一輛銀灰色汽車19日上午7點多，行經仁化路1家早餐店門口，疑因身體不適，偏向撞進遭餐店中，嚇的店內幾組用餐客人連忙跳開，所幸僅有物品碰撞損壞，無人受傷。
事件發生於19日上午7時01分，石男駕駛自小客車由仁化路往中興路一段方向行駛，而早餐店中約有3、4組用餐客人，有的客人剛點完餐入座，忽然看見不遠處1輛汽車正朝著早餐店方向開進來，汽車先撞上40歲陳姓女子停放於早餐店前機車，並連同機車一起撞進早餐店，幸好客人躲避及時。
警方表示，石男自述因頭暈才不慎偏向，先碰撞路邊停放之重機車再撞進早餐店店內，幸無他人受傷，經警方實施酒測，並無酒駕情事。
汽車衝進店內時，幾組客人嚇得四處跳開，其中1對父子正在用餐，父親原先背對車輛，忽然發現車輛就要衝進來立刻跳開，並一把將兒子拉到一旁抱起，再往右側跑去，相當驚險。
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