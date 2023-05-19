綜合路透社和法新社報導，英國政府新成立的科學、創新和技術部（DSIT）表示，此戰略側重於英國在半導體設計方面的角色。從汽車到智慧型手機和洗衣機等各種產品都需要半導體。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）在聲明中說：「我們的新戰略著重於我們的優勢所在，也就是研究和設計領域，如此一來我們就可以在全球舞台上建立我們的競爭優勢。」

商業、能源及產業策略部（BEIS）在聲明中表示，這項計畫將「保護供應鏈免受破壞，並保護技術免於承受國家安全風險」。

英國將在2023-25年投資2億英鎊，並在未來10年內增至 10億英鎊。

蘇納克正在日本參加七大工業國集團（G7）領袖峰會，他在會中與日本首相岸田文雄達成協議，啟動「半導體夥伴關係」，以在研究和增強供應鏈彈性方面進行合作。英國與韓國也有類似的協議。

儘管英國表示將在秋季之前宣布支持投資晶片製造業的計畫，但英國的戰略重點在於設計和研究，並非製造半導體。

先前在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，全球晶片短缺使不少產業受到影響，並打擊汽車生產，不過目前情況已經開始緩解。