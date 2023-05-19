新北市新聞局今年再度與長榮航空合作，即起長榮航空全航線班機娛樂系統上架全新一季「新北市紀錄片獎」精選作品，12部新北市紀錄片將已2個月1檔期的形式上架，為旅人帶來3萬英呎高空的感動，此外，新北紀錄片今年還更將於LINE TV平台上架。

新北市長侯友宜今出席「Fly Higher！2023新北天際影展」記者會表示，新北市以行動支持紀實影像創作持續了13年，始終秉持多元包容的態度接受來自世界各地的紀實影像，且「新北市紀錄片獎」逐漸產生正向的社會影響力，新北市會繼續努力，堅定的作為所有紀錄片工作者堅強的後盾，讓新北市一直是「紀錄片友善城市」。

侯友宜強調，新北市一直以來積極將「新北市紀錄片獎」帶到世界各地，5月初新聞局也組成訪問團參與新加坡華語電影節，拓展新北市紀錄片獎視野，透過鏡頭讓新北躍上國際、讓世界看見台灣。

長榮航空公司董事長林寶水表示，長榮航空跟新北市政府攜手在飛機上推出的「新北天際影展」已邁向第2年了，非常榮幸能跟新北市政府繼續合作，讓全球旅客在飛機上可以欣賞到得獎的紀錄片，為推廣台灣藝術創作盡一份心力。

新聞局表示，在2023年全新12部紀錄片陸續上架的同時，也同步推出「一起HIGH玩濾鏡！抽天際好禮」活動，今起至9月30日在Facebook限時動態使用濾鏡自拍公開分享，並於活動貼文留言處上傳限時動態截圖，tag兩位朋友及留言＃FlyHigher2023，就有機會抽中多項長榮航空贊助的獨家航空精品、LINE TV VIP序號還有首爾來回機票帶你飛上天際，長榮航空更特別加碼一組亞洲不限航點來回機票。詳細活動辦法，請上新北市紀錄片系列活動主題網站（https://www.doc.ntpc.gov.tw），或臉書搜尋「感動，無所不在！」。