高雄一名八旬老婦18日下午出現在鹽埕區熱鬧的街頭，眼神呆滯、站在路旁的她不發一語，民眾擔心車潮來往會有危險，趕緊報警。警方到場判斷疑似是失智老人，掃描臉部辨識身分未果，最後動用監視器巡查系統才幫老婦找到家人，化解一場虛驚。

鹽埕分局建國四路派出所昨天下午接獲報案，稱建國四路與大仁路口有一名老婦神色有異，站在街邊不發一語已經好一陣子，員警立即驅車前往關切。

發現吳婦的好心婦人表示，吳婦明顯有失智症狀，無論她怎麼詢問，吳婦只會回答「我家就在過橋的那邊」。

員警到場後，發現老婦仍站在路旁，上前關切，老婦似乎想說話但不知如何表達。員警為了安全起見，先將婦人帶回派出所內休息。偵查隊先使用人臉辨識系統，但發現無相關紀錄，正一籌莫展時，員警直接調閱數十支監視器，歷經一番回朔，發現老婦竟是從三民區同盟三路一帶，徒步走到鹽埕區。

員警進一步追查，果然找到老婦住處，成功聯繫到正心急如焚的老婦孫女，確認老婦姓吳，已高齡80歲。吳婦孫女看見員警帶著奶奶返家時感動不已，表示奶奶趁家人不注意時溜出門，全家人在附近遍尋不著，簡直嚇壞。

員警提醒吳婦家屬，警方目前正積極推廣失智老人的指紋建檔服務，只要順利建檔，警方一旦尋獲失智迷途老人就能迅速辨識身分、安全助其返家，呼籲家中有失智者都能就近到派出所建檔。