蘇迪曼盃》周天成直落2李宥奎 1比1追平韓國 11:482023/05/19 中時 李弘斌 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 周天成在蘇迪曼盃8強拿下中華隊首點勝利。（資料照／鄭任南攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中華隊今在蘇迪曼盃世界羽球混合團體錦標賽8強對陣韓國，第1點混雙楊博軒／胡綾芳以17比21、19比21不敵徐承宰／蔡侑玎，所幸「台灣一哥」周天成在第2點男單發揮水準，以21比17、21比16擊退世界排名213的李宥奎，將戰局扳成1平。 玉山盃》18縣市400好手爭U18國手資格 冠軍戰天母登場 台中好手在世界盃蹼泳賽美國站傳捷報 何品莉包辦3金1銀 角逐2024總統大選 傳佛州州長下週正式參選 #蘇迪曼盃 #周天成 也許您會感興趣 推薦閱讀 中國－中亞峰會舉行 外媒：北京盼填補俄羅斯所留真空 10:442023/05/19 兩岸 WHA將登場！ 周志浩：澳洲支持台灣以觀察員身份參與 17:262023/05/18 生活 《電纜股》艾美特-KY慶50周年 發展重心鎖定兩主軸 08:282023/05/19 財經 端午節又補班！他提1招「爽放周休3日」 全網看傻 20:022023/05/18 生活 YouBike周轉率達新高 北市府明年擬購電輔車 14:392023/05/18 生活 周休3日有望了？行政院最新回應有玄機 15:502023/05/18 政治 《時來運轉》運彩報報－【足球】英超爭冠無懸念 歐冠資格搶破頭 14:222023/05/18 體育 新冠疫情大反撲！醫：門診爆炸、住院增1倍 08:402023/05/18 生活 取消訪巴紐令人失望 美國安顧問：拜登將擇期安排島國峰會 12:442023/05/18 國際 周興哲歡慶出道10周年宣布喜訊 曝〈摯友〉創作秘辛 03:132023/05/18 娛樂 與迪尚特戰火升級 迪士尼取消佛州興建新園區計畫 09:072023/05/19 國際 周潤發街頭被捕獲合照流出 遭酸這一點引眾怒 13:362023/05/18 娛樂 陳天仁痛訴「常慘遭劈腿施暴」 婚姻成遺憾心已死 12:012023/05/18 娛樂 《國際產業》英相赴日參加G7 日企先送投資大禮 14:582023/05/18 財經 台美44年來最完整貿易協定 經貿辦：將在數周內簽署 07:062023/05/19 財經 體育熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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