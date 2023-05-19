中華隊今在蘇迪曼盃世界羽球混合團體錦標賽8強對陣韓國，第1點混雙楊博軒／胡綾芳以17比21、19比21不敵徐承宰／蔡侑玎，所幸「台灣一哥」周天成在第2點男單發揮水準，以21比17、21比16擊退世界排名213的李宥奎，將戰局扳成1平。