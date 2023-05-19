高雄1名45歲的陳姓男子騎車違規紅燈右轉，這幕全被後方停等紅燈的員警直擊，立刻追了上去。由於車上載有1隻紅貴賓犬，員警問「不怕狗狗被撞嗎？」，話才剛說完，車上的愛犬就立刻奔下車，陳男酒測值超標，雖然家人無奈說：「誰叫你不在家多休息一下再出門！」，陳男也無話可回應，乖乖配合上警車。

小港分局高松派出所警員於17日上午巡邏行經宏文路時，發現1名45歲的陳姓男子騎乘重機車紅燈右轉，將人攔下，談話過程中發現陳男有濃厚酒氣，當時機車的腳踏板上載有1隻紅貴賓犬，員警好意提醒陳男紅燈右轉違規易釀成車禍事故，問「不怕狗狗被撞嗎？」話才剛說完，陳男車上的紅貴賓狗立刻跳車跑走。

員警當場仍依規定對陳男實施酒測，測得酒測值為0.34毫克，並通知陳男家屬到場尋找愛犬，雖然家人在旁抱著愛犬直呼：「誰叫你不在家多休息一下再出門！」，陳男也無話可說，乖乖上警車，全案詢後依公共危險罪移送高雄地檢署偵辦。

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