電風扇馬達運轉故障起火，燒毀周遭地墊等可燃物。（彰化縣消防局提供／孫英哲彰化傳真）

炎炎夏日到來，許多民眾陸續將閒置了一個冬季的電風扇拿出來使用，也開始啟用冷氣機，對此彰化縣消防局指出，電風扇及冷氣等季節性電器閒置多時後，有可能布滿灰塵，若運轉不順或過熱故障，有起火疑慮，彰化縣去年就發生5件電風扇火警及8件冷氣機火警，提醒民眾要特別注意。

消防局表示，電風扇使用完畢，建議要拔除插頭，若家中電風扇發生轉不動、轉速忽快忽慢、發出嗡嗡聲等異常狀況，代表馬達軸承已故障，應避免使用。若是啟動後風葉未轉動，可能是啟動電容器故障；電風扇通常設計有擺頭轉向功能，風扇馬達連結至風速開關間配線可能因拉扯磨擦造成線路絕緣外皮破損。

電風扇時常搬動也可能造成電源線因拉扯導致接點鬆脫，接觸不良，或電源線遭重物擠壓造成半斷線，進而引起電源線短路起火；另外要注意當延長線上電器過多時，或使用多個延長線連接時，延長線過負載起火之危險性大增，且延長線也可能因品質不佳、線路磨損破皮、鼠類嚙咬等增加火災風險。

在冷氣機的部分，若冷氣機發出異音、不冷或不正常跳電、燒焦異味、運轉異音或不正常跳電，應立即停機並斷電（拔除），委請專業檢修人員進行保養維護。冷氣機內部機板及配線若髒污進水，恐造成短路引起火災，建議民眾平時家中自行清洗濾網即可，若需細部清洗務必委由專業人士處理。

消防局說，長時間未使用的冷氣機內可能引來昆蟲壁虎進入機體內部，若碰觸機板接點引起短路起火，或室外機遭鳥類築巢造成散熱不良引起火災；此外，夏日家庭用電大增，平時應謹慎用電，留意家中電源線不拉扯，定期清除電器棉絮灰塵，插頭插座不髒汙，延長線不超載，才能減少火災意外的發生。