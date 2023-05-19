中共中央機關報《人民日報》用戶端19 日報導，中國大陸國家主席習近平19日上午在陝西省西安市國際會議中心，主持中國—中亞峰會，在主旨講話中，就建設一個什麼樣的中亞，提出世界需要一個穩定、繁榮、和諧、聯通的中亞等「四點主張」。還就如何建設中國—中亞命運共同體提出「堅持守望相助」等「四個堅持」。並就大陸與中亞國家合作提出「加強機制建設」等「八點建議」。

習近平指出，世界需要一個穩定的中亞。中亞國家主權、安全、獨立、領土完整必須得到維護，中亞人民自主選擇的發展道路必須得到尊重，中亞地區致力於和平、和睦、安寧的努力必須得到支持。

世界需要一個繁榮的中亞。一個充滿活力、蒸蒸日上的中亞，將實現地區各國人民對美好生活的嚮往，也將為世界經濟復甦發展注入強勁動力。

世界需要一個和諧的中亞。“兄弟情誼勝過一切財富”。民族衝突、宗教紛爭、文化隔閡不是中亞的主調，團結、包容、和睦才是中亞人民的追求。任何人都無權在中亞製造不和、對立，更不應該從中謀取政治私利。

世界需要一個聯通的中亞。中亞擁有得天獨厚的地理優勢，有基礎、有條件、有能力成為亞歐大陸重要的互聯互通樞紐，為世界商品交換、文明交流、科技發展作出中亞貢獻。

習近平還就如何建設中國—中亞命運共同體提出「四個堅持」。一是堅持守望相助。二是堅持共同發展。三是堅持普遍安全。四是堅持世代友好。

習近平並就中國大陸與中亞國家合作提出「八點建議」，一是加強機制建設。二是拓展經貿關係。三是深化互聯互通。四是擴大能源合作。五是推進綠色創新。六是提升發展能力。七是加強文明對話。八是維護地區和平。