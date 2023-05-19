華新集團焦家第二代全數當選董事，尤其瀚宇彩晶董事長焦佑麒相隔十年，再度回鍋出任華新董事。

華新總經理潘文虎19日股東會報告，去年營運成果、今年各事業營運概況及展望指出，華新去年度稅後淨利達194億元、EPS為5.45元，創歷史最佳獲利。去年營業收入增加237億元，主因是資源事業鎳生鐵廠及電廠全產，以及不銹鋼事業大陸營收成長；去年營業毛利減少25億元，係因去年第二季處分美國子公司Borrego太陽能案場開發部門業務。

潘文虎表示，華新去年各事業經營表現，電線電纜事業掌握台灣產業建廠需求、國內電網建設與綠電商機，訂單穩定成長並提高毛利率。不銹鋼事業完成全球產銷整合佈局，併購義大利Cogne不銹鋼廠，並在煙台廠建設先進智能製造之一貫化不銹鋼廠。資源事業擴增鎳生鐵及冰鎳產製能力，以應全球不銹鋼及電動車用鎳成長需求，成為公司重要事業。

潘文虎表示，展望今年俄烏戰爭、地緣政治、通貨膨脹、環境永續及新能源需求等挑戰仍將影響企業營運，公司將挑戰轉為機會並持續推動企業流程改造、數位轉型與強化核心競爭力，並布局創能、儲能、運能、用能與循環經濟，積極因應經營環境變化、氣候變遷、環保議題之挑戰。

電線電纜事業將持續推進建設智能製造工廠並創新服務模式，提高客戶價值維持市場領導地位；掌握綠能商機發展產業電纜，布局太陽能、離岸風電等業務，全力投入國內電網傳輸之高壓電力市場。

不銹鋼事業持續進行全球產銷整合布局，從「業務行銷、品質及環保」進行整合；煙台智能高效軋鋼廠，今年正式量產；鹽水廠持續優化生產流程，擴大高值化產品比例，配合創新服務模式，成為全球不銹鋼長材領導廠商。

資源事業，依規劃完成鎳生鐵及冰鎳的產能擴充，以延伸鎳產業價值鏈；並規劃綠能及減碳路徑，以符合環保趨勢要求並降低生產成本。商貿地產事業辦公樓進入穩定的租賃模式，目前台北及南京6號樓出租率滿載，南京1號樓要提升出資率，增加人流及銷售，創造穩定現金流。

華新股東會重頭戲是全面改選7席董事及4席獨董。華新集團第二代焦佑鈞、焦佑倫、焦佑慧、焦佑衡、焦佑麒五人，全數當選董事。另外兩席董事是夏立言、金鑫投資，薛明玲、胡富雄、杜紫軍及高渭川四人當選獨董。