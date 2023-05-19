美國貿易代表戴琪今天宣布，台美21世紀貿易倡議已完成談判，對此，國民黨立委李德維表示，樂見對台灣有利的發展，也希望包含美國在內的友邦，對於台灣協助要真正落實，而不是通過某些內部法案或是相關法案而已；民進黨立委許智傑指出，謝謝美國對台灣一直抱持協助腳色。

許智傑指出，這個協議在馬英九時代也曾經努力過，但沒有成功，現在蔡英文總統時代談判成功，希望盡快簽署，希望台美FIFA也能順利完成，加入CPTPP也是我們的願望之一，這是未來需要繼續努力的路。

李德維說，貿易協定對台灣很重要，包含BOT，都希望有更快落實，為台灣產業界找出入最重要。

民進黨立委賴瑞隆指出，台美21世界倡議談了很久，台美關係跟世界各國很重要，經過蕭美琴大使努力，包含所有談判代表努力，期盼盡速完成倡議簽訂，接下來就是台美FTA，對未來有很好的幫助，如果能夠簽訂台灣加入CPTPP就能加快，樂見繼續簽訂倡議，這是台美斷交以來最重要的簽訂。