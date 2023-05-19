很多人都聽過要維持手機電池健康，每次充電不應該充超過80％，也盡量不要讓手機電量掉到20％以下再充。一名網友用自己的手機實測3年，結果發現如果乖乖照做，且避免高溫，手機的電池健康度3年後仍可以維持在85％，引起網友討論。

一名網友在PTT上分享，傳說手機電池維持在20到80％之間，同時要避免高溫，就可以電池的壽命比較長。由於他當時剛幫手機換了第二顆電池，因此決定用自己的手機來實測，看看上述的說法到底是真是假。

原PO表示，一換完手機電池，他就安裝了一個可以追溯記錄他每次充多少電的App，其中最麻煩的就是要隨時注意手機充到幾％，還要常常幫手機降溫，不過，他就這樣苦苦堅持了3年，最後發現電池健康度85％，這3年來沒突然關機過，電量也沒有明顯亂跳，所以他認為效果可能真的不錯。

貼文引起網友熱議，不少人佩服原PO的實驗精神，但也有人笑說，其實換一顆電池也就2000到3000元，何必這樣搞自己3年呢？「其實避免高溫才真的差超多」、「換電池也才2、3千，何必這樣搞自己」、「我個人也都是盡量30/85的原則使用，每支直到退休前都頭好壯壯」。