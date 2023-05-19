台南3歲女童車禍命案第11天，台南市長黃偉哲惦記余家父親的話，提出「百大路口安全計畫」要讓女童的犧牲有代價，余父18日深夜發文公布公祭時間，希望關心這事的社會大眾，都能在當天陪女兒走最後一程。

余姓3歲女童8日在北區成功路與忠義路口走斑馬線過馬路遭杜姓女孕婦駕車搶快左轉撞死，引爆全台對「行人地獄」批評。

有網友指出台南市去年被知名雜誌評為幸福城市第3名，卻在每10萬人交通死傷數上排名全台最高，如同是行人地獄的「第18層」城市，十分諷刺。痛批中央與地方交通改善上事全無法統一，「因地制宜」變「推卸責任」。

余父曾在黃偉哲探望時表示「希望我女兒的性命能喚醒大家知道停讓行人的重要，只是這個代價太大了」。黃偉哲18日重回車禍命案的斑馬線勘查，強調永遠記得父親的悲傷，決心要整頓交通，提出「百大路口安全行動計畫」，包括行人專用號誌、行人專用時相與道路設計改善。

余父19日深夜決定公布女兒公祭定在6月3日，尚未決定時段與祭祀廳舍。他表示妻子積極復健，目標是能坐輪椅出院參加女兒告別式。

余父表示，女兒車禍過世獲社會各界關注，公布公祭日子是希望關心的人都能來陪女兒最後一程。

肇事的杜姓孕婦已3度到靈堂致歉，強調不是故意，余父表示對方本來就該常來上香，自己無法在短時間談原諒，提到「有原諒資格的人是我女兒與太太」。