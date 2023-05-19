「台版柬埔寨」震驚社會，為打擊人口販運，立法院今（19）日三讀通過《人口販運防制法》修正草案，詐騙集團把豬仔騙到機場，即使被害人有被警方勸回，沒被成功賣到海外，仍可對詐團處最高5年有期徒刑；若被害人未成年，則提高至7年以下徒刑。

國人遭誘騙至柬埔寨事件發生後，行政院會3月23日通過《人口販運防制法》修正草案，送請立法院審議，內政委員會5月4日初審通過，不須再經黨團協商；今日立法院院會三讀通過。

三讀條文規定，「以強暴、脅迫、恐嚇、拘禁、監控、藥劑、詐術、催眠術或其他相類之方法，使人提供勞務者，處5年以下有期徒刑，得併科300萬元以下罰金」；若有意圖營利，犯前項之罪者，處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科500萬元以下罰金，未遂犯罰之。

此次三讀條文也包含「犯罪份子如果意圖剝削，以強暴、脅迫、詐術等不法手段而進行招募運送容留等不法作為，可處5年以下有期徒刑，被害人如未滿18歲，可處7年以下有期徒刑。」

另外，柬埔寨事件有被害者護照、身分證遭人蛇集團扣留，三讀條文通過，「利用不當債務約束、他人不能、不知或難以求助之處境，扣留重要身分證明文件，使人從事勞動與報酬顯不相當的工作，或實行依我國法律有刑罰規定之行為者，處3年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金」。

內政部指出，這次修法幅度較大，後續將儘速徵詢各界意見，積極研擬相關子法、配套措施或執行規範，以強化政府打擊人口販運的力道，讓基本人權的保護更加周延完備。