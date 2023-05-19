曾出演知名電視劇「麻辣鮮師」演員郭力夫在臉書驚爆「驚嘆號藝能公司」曾對女性學員騙財騙色挨告，一審被依散布文字誹謗罪判拘25天，二審高雄地院認為，該公司總監確實曾因性騷擾求職者上過新聞，郭的發文屬可受公評之事，逆轉改判郭男無罪，可上訴。

2021年4月間，郭男在臉書粉絲專頁「臺台」評論驚嘆號公司性騷擾女性學員的文章下方，留言「這間公司騙財騙色十幾年了，而且他們還不怕你告他，他很喜歡去法院跟你互告，他因為經歷很多次所以都自己上法庭，不像一般人還要找律師，不一定有錢跟他玩下去，是個很爛也很難纏的爛人老闆」。

郭男還把該文章分享到個人臉書，強調「有女孩子去過文章裡面的公司，且有類似被性騷擾經歷的請私訊臺台，團結力量大，一起打敗這樣惡質的公司跟老闆！！！或是你有聽說過的也可以告訴那個有過這惡夢的女生，可以反擊了！」。

驚嘆號公司發現貼文後，委請總監、前藝人韋汝的經紀人李克昂（藝名）提告，郭男強調自己並非惡意中傷該公司。

檢方認為，郭男從事演藝經紀及表演工作20年，依經驗可知，演藝圈八卦流言真假難辨，演藝人員一旦涉嫌性騷擾，對名譽有重大損害，但他卻沒有妥適查證，遽信消息來源與公信力均不明的網路媒體及流言，恣意上網散布，誹謗惡意甚明，偵結後依散布文字誹謗起訴。

一審認為郭男在未經充分查證的情況下，發布文章指摘妨害他人名譽之事，對藝能公司名譽造成損害，判拘役25天、得易科罰金。

郭男不服上訴，二審高雄地院則認為，郭男在演藝圈工作多年，確實有管道得知或聽聞行業內相關不當情事，他以自身見聞或綜合相關新聞資料，用業內人的角度，在合理範圍內，提醒該行業的求職者於應徵相關工作時，應多加注意人身或財產安全，應受言論自由保障，且他依個人主觀價值判斷，基於該公司可受公評之事，讓他人免於受害的善意，屬於適當評論，最後撤銷原判，改判郭男無罪，全案仍可上訴。

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