瑞芳吉慶社區發展協會理事長陳新美為宣導家庭暴力防治，帶著一群志工拿著反暴力紫絲帶和113舉牌，跟著里長和清潔隊員，邊清掃社區環境，邊對倒垃圾的里民宣導，別出心裁的宣導招式，果然吸引里民眼球，也達到宣導反家暴的目的。

吉慶社區位於新北市和基隆市交界，緊鄰四腳亭的小山城部落，早年盛產煤礦，在產業式微後，青壯人口持續外流，留在社區的多為隔代教養的年邁家庭，在相對弱勢情況下，教養及照顧負擔可能造成家庭內壓力上升，如無適當宣洩管道，恐怕會造成家暴事件。

現年40多歲的陳新美表示，28年前嫁來山城，吉慶社區是一個寂靜、充滿蟲鳴鳥叫的恬適社區，但因人口老化，也出現一些問題，曾見到一位小朋友身上有刀傷，問他傷口怎麼來的，小朋友說是媽媽割的，令她非常難過，又不知道該怎麼辦，後來聽說那位小朋友輟學又偷竊，之後就再也沒看過她，這件事一直擱在她心裡：「如果當年有113保護專線就好！」

陳新美說，她2021年接任吉慶社區第8屆理事長，組織社區志工隊，並參加新北市各項性別友善社區培力，開始投入反家庭暴力宣導的行列，除利用四腳亭的信仰中心吉安宮辦理節慶活動宣導外，為更貼近里民的生活，絞盡腦汁，後來靈光乍現，想到可以像候選人追著垃圾車跑，因為里民為了倒垃圾，一定會出來，同時志工又幫忙做清潔，也能博得里民好感。

新北市家防中心主任許芝綺表示，新北市幅員遼闊，為了宣導反暴力，透過性別友善社區培力，運用在地社區或社團力量，以私公協力方式宣導，期待防暴觀念能在基層扎根，多一分關心，就少一分傷害。

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