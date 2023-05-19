一名徐姓男子去年前往卡拉OK店消費，卻趁亂偷摸女客人的臀部，慘被對方報警提告，徐男否認犯罪，稱是遭到女乘客誣賴，但法官勘驗證人證述後，判定徐男確實涉嫌性騷擾，依法判其拘役55日，得易科罰金5萬5千元。可上訴。

判決書指出，徐姓男子2022年9月10日間前往北市一間卡拉OK店消費，坐在櫃檯附近的桌位喝酒，隔日凌晨老闆娘與妹妹發生爭執，徐男見上前勸架的女客人頗有姿色，便趁亂從後方偷摸該女的臀部1下，當場被對方抓包，被送到警局法辦。

徐男接受偵訊時，坦承有前往該店喝酒，但稱當時自己與該女一同喝酒，因對方是同志，他罵對方，才遭到該女挾怨誣賴，他雖然當日喝了一瓶38度的小高粱酒，但非常確定自己並沒有觸摸該女的臀部。

士林地院審理時，被害女子證述在勸架過程中，突然被徐男襲臀，在此事之前並不認識徐男，未曾見面，當晚也只是在店內各烤各的肉，並無交談，經法官反覆確認被害女子的證述後，認為女子證述前後一致，可信度極高，酌情後依犯性騷擾罪，處拘役55日，得易科罰金5萬5千元。可上訴。