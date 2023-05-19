攝護腺肥大是年長男性常見好發的疾病，據國民健康署統計，50歲男性約50％有攝護腺肥大的症狀。營養師表示，男性雖無法與歲月相抗衡，但可以了解自己可能哪邊有問題，補充鋅、硒、植化素，並採用地中海飲食、避免不良生活習慣、少吃刺激性食物來改善、延緩攝護腺肥大。

營養師陳宗裕在個人臉書專頁分享，提供保養攝護腺的3個營養建議。首先是「礦物質鋅」，他表示，鋅能夠抑制、延緩攝護腺的肥大，食材來源如海鮮類、堅果、花生、動物肝臟等都是，成人男性一日建議攝取量為15毫克。陳宗裕補充，根據文獻顯示，鋅濃度正常情況下可以促進細胞凋亡和克雷布斯循環的截斷（檸檬酸堆積），進而減少攝護腺肥大。

另外是「礦物質硒」，陳宗裕指出，硒能夠增加抗氧化的能力，進而減少發炎及增加疾病的治療，富含硒的食材有海鮮、牛肉、堅果等，成年人一日建議攝取量為55微克。

再來是「植化素」，陳宗裕說，如茄紅素、薑黃等皆具有抗氧化的效果，能預防攝護腺體的增生或者治療。在文獻當中也有提及蔓越莓、南瓜等，有預防攝護腺肥大的效果。

除了上述3個保養攝護腺的營養建議外，陳宗裕也列舉3個飲食、生活改善重點，建議可採用地中海飲食，其特色即是大量蔬菜及水果，能夠提供很好的抗氧化特性，進而預防攝護腺癌化；生活上則要避免抽菸、喝酒，氧化壓力大等誘發攝護腺肥大的不良因子；再來，刺激性食物也要少吃，容易造成較大的氧化壓力，也可能刺激攝護腺的腺體增生。

最後，陳宗裕提醒，若患有攝護腺肥大，仍應以醫學常規治療為主，使用藥物或進行手術切除，此時再搭配攝護腺保養飲食調整及策略，會比較好；切記不要只靠保健食品，而延誤正規醫療處置。