民進黨立委郭正亮今（19）日發出聲明，稱被人檢舉宣布退黨，稍早他在網路節目直言，主要是因為民進黨現在跟「清廉勤政、自由民主、兩岸和平」等主張越來越遠，自己對總統蔡英文跟副總統賴清德的行事作風也相當有意見。

郭正亮在Youtube頻道《不演了新聞台》的「獨家！掰了民進黨！郭正亮說分明！」節目指出，檢舉案早在吳怡農當主委的時候就有人送了，但當時沒有處理，這種事情本來就只是考驗一個政黨對黨內言論尺度的允許程度。

郭正亮強調，自己對賴清德兩岸政策很有意見這點也不否認，這次發的聲明可說是字字珠璣，總共有172字。他認為，蔡英文執政下的民進黨，對自由民主的堅持有雙標，自己尤其對中天被停照非常不滿，且相較其他親綠媒體而言，中天也沒有到停照的程度，另民進黨喊著自由民主，卻還用1450來搞別人。

除此之外，郭正亮還批評，蔡英文在清廉勤政這方面鬆懈了，不但縱容1450，還用權力的傲慢處理事情，賴清德有機會做一些修正，但卻沒有做到。

最後在兩岸問題上，郭正亮直言，開放探親觀光民進黨是第一個喊的，現在除了嘴巴說愛與和平，有努力在做這個工作嗎？連外媒《經濟學人》都講，台灣風險越來越高。

郭正亮還提到，自己很認真的看過蔡英文跟賴清德的兩岸主張，蔡英文部分他不是完全同意，但可以忍受，有一定的模糊性；賴清德則是完全沒有，他一當選台灣緊張局勢恐怕就會升高。郭最後還自嘲，他現在認識很多國民黨、民眾黨的朋友，無黨籍就更方便幫別人站台。