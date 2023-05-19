基隆市、新北市、台北市、桃園市共同合作聯名推出的「周遊列博－基北北桃博物館家族大串聯」數位票券，15日線上開賣3天，已賣出2000張，新北市文化局為回饋民眾活動的實際支持及響應518國際博物館日，加碼新北市公立博物館今日免費入館。

新北市文化局長張䕒育表示，新北市518博物館日各館響應活動，如鶯歌陶瓷博物館「雙園漫遊導覽」向民眾導覽陶博館及美術館建築，感受空間美學；十三行博物館「十三行史前獵物趣」體驗史前文化；黃金博物館「漫遊礦山」邀請瓜山國小學童化身館長，讓學童從玩中學，感受博物館樂趣。

淡水古蹟博物館「玩印海關-淡古聯盟絹印DIY體驗」製作屬於自己的絹印提袋；坪林茶業博物館「茶影戲工作坊」設計開發茶園生態的皮影戲偶及劇本，教導大眾認識皮影戲工藝與茶產業文化；林本源園邸4場「定時導覽解說」，帶領遊賞園邸風光，歡迎民眾到新北市博物館群體驗博物館魅力。