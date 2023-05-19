富邦媒今天舉行股東會，蔡明忠在會後接受記者採訪，談及全球景氣，蔡明忠表示，今年全球處於疲弱狀況，台灣也不例外，原本大家對大陸疫情解封後景氣復甦抱持很大的期待，結果第1季才差強人意，目前生產及消費都陷入疲弱，電子業庫存消化進度不如業者年初樂觀，我們也看到美國債務上限談判問題對全球景氣也有舉足輕重影響，全球經濟面臨很多挑戰，不過，我們面對不確定經濟狀態，台灣工商業者大家都知道也能應變，我相信我們的經濟在全球混沌中應該會有不比人家差的表現，如果今年經濟能做到保2是非常好的成績。

展望今年，蔡明忠表示，過去兩年因為疫情幫忙，我們很輕鬆就達到雙位數成長，甚至超過20%、30%成長，要維持過去20%到30%成長具挑戰，即使要保持雙位數成長也需要盡更大努力，除了原來B to C，我們也提出發展新業務，像積極籌備中的廣告業務，甚至於美國大型電商亞馬遜做的fulfillment服務，這些都是momo未來可以發展的業務。

蔡明忠表示，台灣線上購物佔整體零售才12%到13%，相較於先進國家佔比達20%、甚至30%還有很大空間，台灣零售業發展也希望線上線下業者共同努力，畢竟零售是內需經濟發展重要一環，所有線上線下零售業者能夠共同發展，使得台灣零售業不只是消費者權利受到更大保障，消費者選擇也能夠更多元，幫助經濟發展。