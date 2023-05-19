全新世代德製潮流掀背The New Opel Astra，OPEL台灣總代理歐吉汽車宣布Astra全台展間預賞會和預約試駕提前開跑。即日起先至官網填寫Opel Astra預約試乘表單，就能於6月9日起優先安排試駕。與此期間，OPEL台灣總代理歐吉汽車更是貼心於5月27日-5月28日及6月3日-6月4日雙周末，於全台OPEL展示中心舉辦VIP預賞會，搶先展出The New Opel Astra GS Line潮流版，同時展間即日起開放預接單，只要2萬元訂金，即可搶先預定，成為首批已到港的Opel Astra車主。

OPEL台灣總代理歐吉汽車表示，提前一睹德製潮流掀背Astra，全台展示中心預賞於5月27日開跑，並在6月7日正式在台上市，預約試乘表單就能於6月9日起優先安排試駕，公司預估6月底7月初便能開始交車，雖然原廠大力支持台灣市場，但原廠布局全球市場，加上缺車狀況尚未完全緩解，目前到港數仍為少批量，熱門車款車輛數機會難得，熱門車款登台也可望帶動另外兩款車款，而隨著下半年到港數增加，公司目標接單數緩步成長。