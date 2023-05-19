日前公布的數據顯示，受惠於後疫情時期消費支出反彈，該全球第三大經濟體首季經濟成長意外強勁。

分析師普遍認為，雖然原材料成本已到頂，但服務和食品價格穩步上漲，凸顯出通膨壓力正在擴散，可能促使日銀在7月調升今年的通膨預測。

法國巴黎銀行首席日本經濟學家Ryutaro Kono表示，日銀可能沒有太多選擇，只能在7月會議上修通膨預測。而隨著通膨預期升高，調整政策的可能性恐上升。

日本政府周五公布，4月排除生鮮食品但包括能源價格的全國核心消費者物價指數（CPI）較去年同期上漲3.4%，高於3月份的年漲3.1%，但符合市場預測中值。

4月服務業通膨率從3月的1.5%升高至1.7%，顯示不斷攀升的勞動力成本可能開始影響整體的消費者通膨。

4月食品價格亦較去年同期上漲9.0%，高於3月份的年漲8.2%。

排除生鮮食品和燃油價格的CPI指數年漲4.1%，創下1981年9月以來新高。該指數能展現出由內需驅動的物價趨勢，被日銀視為是關鍵性的通膨指標。