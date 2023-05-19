焦佑倫指出，過去一年華新的發展陸續取得重大成果，是跨越性發展，去年最重要取得義大利不鏽鋼廠Conge 70％股權，透過這個跳板，進一步收購重要企業，包括收購芬蘭Outokumpu旗下兩家軋鋼廠等，這些交易貢獻完整產品組合及設備，尤其關鍵性設備投資金額很大，並建設10幾個國際銷售網路，包括歐洲、美國、墨西哥及巴西。同時取得大量產品及客戶認證，尤其航太及能源領域，讓華新能夠提供全球高端高質產品。

印尼投資方面，2020年取得印尼第一個鎳生鐵投資，4萬噸應用在不鏽鋼應用，去年再投資取得冰鎳4萬噸，用在電動車電池上，總計8萬噸，讓華新擁有大量的生產製造技術。也使得華新2021年、2022年都有很大超額利潤，今、明年景氣因素就算沒有恢復仍會有超額利潤，會帶來現金流，對公司長期發展有幫助。

華新與丹麥NKT集團旗下NKT HV Cables AB(NKT)合作海纜，焦佑倫表示，海底電纜有非常高的門檻，對海底電纜性能與保護各方面考慮非常多，也須經過非常長及複雜的認證過程，透過NKT經驗能很快進去市場，對以電線電纜起家的華新來說是提升自己技術，滿足台灣風電發展，也在韌性電網建設產品技術提升取得相當多經驗及機會。

焦佑倫說，這幾個併購及發展都是讓華新核心事業提升，有高技術門檻，而合作方也都有卓越信譽及在行業中領先，有非常強經營團隊及理念，對集團快速擴張有幫助，這幾個投資除海纜外，收購過程中都是當年投入、當年回收。

焦佑倫表示，這兩年重大投資抵定，現在重心在穩定新事業經營管理，將為華新帶來每年500億元收入，也要汰弱留強，將毛利率低及非核心事業比重降低或是處分，其中，銅條經營上，華新曾經是亞洲銅條最大生產製造商，3年前處分南京廠後、今年會停調東莞銅條廠；去年處分美國太陽能廠份一部份資產，今年再處分一部份，影響150億元業務，整個營收增加500億元，也停止300億元業務，但毛利率可以改善，並從交易及資產整理中可取回100億元資金，轉到更高效率產業。