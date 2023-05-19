112學年度四技二專甄選入學有123所大專校院參加，總計提供4萬3063名招生名額。技專校院招生委員會聯合會今(19)日表示，甄選入學今天起開始報名，考生至多可申請6個校系科（組）、學程，第一階段篩選結果將於今年6月2日上午10時公告。

技專校院招生委員會聯合會提醒，通過甄選入學報名資格（含身分審查）之統一入學測驗考生，請於112年5月19日上午10時起至5月26日下午5時止採網路報名方式，進行四技二專甄選入學第一階段報名作業。

技專校院招生委員會聯合會表示，考生應配合就讀學校集體報名調查作業，完成第一階段集體報名；未參加集體報名的考生，可透過個別報名方式由考生自行辦理。

技專校院招生委員會聯合會說明，個別報名方式為先於網路1次完成選填所欲申請校系科(組)、學程並確定送出，由系統核計報名費，考生須依規定方式及期限繳交報名費，始完成報名。集體及個別方式重複報名者，概以學校集體報名所登錄之資料為準。

技專校院招生委員會聯合會指出，通過6月2日第一階段統一入學測驗成績篩選之考生，即可取得該校系科(組)、學程之第二階段指定項目甄試報名資格。第二階段學習歷程備審資料上傳自112年6月8日10：00起至各校系科(組)、學程所訂截止日為21：00止，考生務必於各校所訂截止時間，完成第二階段報名、繳費及學習歷程備審資料上傳，才算完成第二階段報名。

技專校院招生委員會聯合會提到，本項入學管道，參採考生就讀高級中等教育階段之學習歷程資料，為了提供考生熟悉第二階段報名(含學習歷程備審資料上傳)系統操作流程，本會特別建置第二階段報名(含學習歷程備審資料上傳)練習版系統，練習版系統開放至6月1日晚上9時止，鼓勵考生把握時間善加利用，事先練習並熟悉系統操作流程。