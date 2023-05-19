蘋果傳出可能會在6月登場的WWDC（蘋果全球開發者大會）發表傳聞已久的AR/VR（擴增實境/虛擬實境）頭戴式裝置，這將是蘋果首款針對該領域推出的產品。

面對蘋果即將推出AR等相關產品，黃昭穎今天受訪時表示，蘋果願意投入AR或VR的領域，「是個很正面的發展」，更證實元宇宙市場還處於早期發展階段，HTC樂見有更多業者投入，這會讓整個生態系更完整，其他大廠相繼投入，也證明HTC不僅在相關的技術居於領導的地位，相關的發展也是正確的方向。

而宏達電18日宣布發布新一代「元宇宙」新機HTC U23系列，黃昭穎指出，U23系列預計會在台灣、歐洲、日本等國家上市。

不過，台灣手機市場才在今年3月剛經歷過銷量創低的寒冬，為何此時推出U23系列，黃昭穎表示，產品的規劃與上市需要維持一定的節奏，市場一定會有高低起伏的變化，雖然全球市場受通膨影響，但IDC預估，整體手機市場將在第3季恢復成長，並在年底旺季出現健康的兩位數成長。

黃昭穎強調，HTC不光是把手機視為民眾日常生活的行動通信產品，而是整體AR、VR、MR（混合實境）生態系中的一環，手機成為消費者可以無縫穿梭虛實世界的入口之一，HTC會繼續在手機產品經營與投入。

他也說，過去HTC即結合不同領域技術推出新的手機產品，如HTC EXODUS區塊鏈手機等，HTC擁有AR、VR、MR的技術，都會思考結合手機各種新的可能。

針對VR產業的發展趨勢，黃昭穎指出，有人說5G時代的殺手級應用尚未出現，但趨勢就是走向更沉浸，更多互動的體驗，未來的世代不會滿足於看與聽，而是期待能用全身來體驗，且無論身處何時、何地，可跨裝置體驗。

他表示，HTC的應用不止在B2C（企業對消費者）的領域，早已擴展至B2B（企業對企業）的企業應用，並在全球教育、醫療、長照復健、工業製造、智慧城市甚至航太軍事上的各類型運用都有許多成功案例。